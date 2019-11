NewB a réuni les 30 millions de capitalisation

Quelque 27 millions € sur les 30 millions nécessaires pour espérer obtenir l’agrément bancaire sont parvenus sur le compte séquestre ouvert auprès de la banque Belfius. Les engagements atteignent toutefois déjà cette somme de 30 millions €, précise M. Olinger.

Et pourtant, ce n’était pas gagné d’avance. La coopérative avait lancé sa campagne de capitalisation le 25 octobre, avec pour objectif de réunir 30 millions € d’ici à ce mercredi 27 novembre, « condition sine qua non et probablement la dernière pour obtenir une décision favorable de la Banque centrale européenne (BCE) quant à la demande d’agrément bancaire », avait annoncé le président Bernard Bayot.

Il a fallu 10 jours à NewB pour réunir son premier million d’euros, mais les versement se sont accélérés fortement ces derniers jours pour atteindre le rythme de plusieurs millions d’euros par jour.

Alors que NewB comptait à l’aube de sa levée de fonds quelque 52.500 coopérateurs et 155 organisations membres, la coopérative « a pu attirer un nombre significatif de nouveaux coopérateurs », s’est réjoui le CEO, qui se dit « très, très heureux ».

Près de 55.000 participants

Plus de 55.000 personnes ont répondu à l’appel, précise Tom Olinger qui y voit un « vrai succès populaire, notamment chez les jeunes. L’âge le plus représenté est de 29 ans. »

Outre les dizaines de milliers de coopérateurs, plusieurs institutionnels (syndicats, ONG, associations, universités) ont mis la main au portefeuille, et même la région de Bruxelles-Capitale, via Finance& invest.brussels, et la Wallonie, via la Société wallonne d’économie sociale marchande.

Les sommes d’argent versées dans le cadre de la campagne de capitalisation l’ont été sur un compte séquestre ouvert auprès de la banque Belfius. Les responsables de la coopérative avaient assuré que l’argent ne serait libéré au profit de NewB que si le montant de 30 millions € était atteint et qu’en cas de feu vert de la BCE à la création de la banque. Dans le cas contraire, « chaque investisseur sera remboursé à 100% », avait-on promis.

Ce mercredi soir, quelque 27 millions sont parvenus sur le compte. Les engagements atteignent toutefois la barre des 30 millions.

Jusqu’au 4 décembre

Avec l’accord des autorités régulatoires, NewB voit sa campagne de capitalisation prolongée jusqu’au 4 décembre au plus tard avec comme objectif d’atteindre les 35 millions €. Si cette somme est atteinte plus tôt, la campagne prendra fin plus rapidement.

« Cette prolongation est motivée par deux raisons. Tout d’abord, les 30 millions sont à portée de main et l’ensemble de la somme risquait de ne pas arriver dans le délai imparti. Ensuite, l’intention est de permettre d’accueillir davantage de coopérateurs. »

Si NewB parvient à transformer l’essai et à obtenir l’agrément de la BCE -la réception de la décision de la BCE est attendue au plus tard le 15 mars 2020-, ce serait la première fois depuis plus de 50 ans qu’une banque est créée à partir de rien, « from scratch », en Belgique, souligne Bernard Bayot.

Le contexte n’est pourtant pas très porteur à la création d’une nouvelle banque alors que les taux d’intérêt n’ont jamais été aussi bas et que les nouvelles technologies et les fintech chamboulent l’ensemble du secteur financier.

L’éthique au centre

NewB a promis que ses activités bancaires seront « éthiques, transparentes et 100% tournées vers la transition énergétique » avec des crédits qui seront entièrement consacrés à la mobilité douce, à la performance énergétique des bâtiments et à la petite production d’énergie renouvelable.

Si NewB devient une banque, la commercialisation des comptes d’épargne pour les particuliers et les professionnels débuterait en mai 2020, de même que celle des crédits à tempérament, la commercialisation de cartes de débit étant annoncée pour 2020 et la commercialisation de crédits professionnels en janvier 2021.

Les comptes d’épargne de NewB seraient des comptes d’épargne non-réglementés, ce qui permettrait de descendre sous le minimum légal de 0,11% et de leur appliquer un taux d’intérêt de 0%. Il ne serait pas possible à partie d’un compte d’épargne NewB d’effectuer un versement vers une autre banque, une restriction qui ne sera en revanche pas d’application à partir d’un compte courant.