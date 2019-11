VIDEO. Une téléréalité hollandaise suspendue suite à des dérapages

RTL a pris la décision radicale de suspendre ses émissions de téléréalité jusqu’à nouvel ordre. Ce choix survient après le comportement inapproprié d’un candidat de « De Villa » avec son « match », que de nombreux spectateurs ont qualifié d’agression sexuelle.

« De Villa » est une émission qui s’apparente à « 10 couples parfaits », diffusée sur TFX en France. Dans ce programme, les candidats doivent trouver leur match parfait, soit la personne qui leur correspond le mieux sur base de calculs réalisés par un programme informatique. Le jeu est remporté si l’intégralité des couples trouve sa potentielle âme soeur, avec une belle cagnotte à la clé.

Toutefois, des images particulièrement choquantes ont interpellé les téléspectateurs lors d’une émission. On y voit Julia dans son lit, qui se fait approcher avec insistance par Steve, l’un de ses possibles matchs. Celui-ci commence à l’embrasser et à la câliner à plusieurs reprises, alors que la jeune femme lui dit clairement non. « Il s’est assis sur moi et a voulu m’embrasser. Je n’aime pas ça, pas si vite quand même », a commenté Julia en interview.

Sur les images, on peut entendre Steve glisser à l’oreille de la candidate: « Je n’ai jamais été aussi gentil au lit avec quelqu’un que je le suis avec toi. » Celui-ci a d’ailleurs un tout autre discours que Julia, puisqu’il commente: « C’était super-amusant hier soir. Nous avons passé un bon moment ensemble puis je lui ai fait des câlins. »

Limites éthiques dépassées

En discussion avec la jeune femme le lendemain, celui-ci la qualifie de « drama queen » quand elle se plaint de son attitude durant la nuit. De nombreux téléspectateurs ont qualifié cet acte d’agression sexuelle et ont été choqués que RTL Hollande, en charge du programme, banalise ces actes en les diffusant à la télévision.

La chaîne néerlandaise a réagi en affirmant que suite à l’incident, deux employés avaient été renvoyés. Peter Van der Vorst, directeur des programmes, a estimé que cette scène est allée bien au-delà des « limites éthiques » de la chaîne. « Ils ont encouragé les candidats à se comporter comme ça. C’est impardonnable. L’alcool était impliqué et il s’est passé des choses qui n’ont pas leur place dans un tel programme. Ce genre de pratique n’a pas sa place chez RTL. Tout le monde devrait avoir honte de ce qui s’est passé.”