Cet animal a été parfaitement conservé durant 18.000 ans par le permafrost

C’est une découverte incroyable qui a été réalisée dans le permafrost sibérien. Un animal, qui est un chien ou un loup, a été retrouvé en très bon état après avoir été gelé pendant environ 18.000 ans.

Baptisé Dogor, ce qui signifie « ami » dans la région où il a été découvert, l’animal est à présent étudié par deux scientifiques, Love Dalén et Dave Stanton. « C’est très spécial, en le tenant on dirait un animal mort très récemment. Mais c’est un animal qui a vécu avec les lions des cavernes et les mammouths. C’est très impressionnant. Il a été incroyablement bien préservé, même avant qu’on le nettoie », explique le professeur Love Dalén à Metro UK. Sa fourrure était notamment magnifique, assure-t-il.

Les scientifiques ont utilisé la technique de datation par le carbone 14 pour découvrir l’âge de l’animal. Ils ne savent par contre pas encore s’il s’agit d’un chien ou d’un loup. S’il s’agit d’un chien, Dogor serait le plus vieux chien jamais découvert! « Il semble que les premiers chiens domestiqués proviennent d’une lignée de loups aujourd’hui éteinte. Il est donc difficile d’évaluer où et quand les chiens ont été domestiqués. Ce sont des spécimens comme celui-ci qui peuvent nous donner des éléments de réponse », détaille Dave Stanton.

