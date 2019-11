La semaine dernière, le village de Bramshaw a été secoué par plusieurs abattages sataniques de bétail. Les villageois s’interrogent sur le mystérieux tueur, qui semble savoir manipuler ces bêtes. A chaque fois, il a marqué les animaux de symboles sataniques.

Plusieurs animaux ont été tués la semaine dernière par une mystérieuse personne dans le village de Bramshaw, au Royaume-Uni. Les villageois horrifiés, qui redoutent un tueur en série, pensent que le responsable est un villageois qui s’aiderait de son chien de berger pour immobiliser les bêtes. Au total, deux moutons ont été sauvagement abattus, et l’un deux avait un pentagramme décidé sur sa laine. La vache qui a, elle aussi été marqué par un « 666 », symbole qui a aussi été taggué sur des églises de ce coin reculé.

« C’est tout de même fou que des gens puissent faire cela. Ce ne sont pas des enfants qui ont fait cela car il s’agit d’une personne qui sait manipuler le bétail », a expliqué Sheena Rees, propriétaire d’une ferme depuis plus de 50 ans dans la région. « Il y a sûrement un chien de berger qui l’accompagne pour attraper les moutons. Nous sommes un peu inquiets pour notre propre bétail, nous y faisons beaucoup plus attention désormais. »

Sheep stabbed to death and painted with Satanic symbols in New Forest

Occult markings also sprayed on church door in village of Bramshaw https://t.co/fcfJZ5w6jV

— Survivorship (@Survivorshiporg) November 26, 2019