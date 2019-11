PHOTOS. Un chien battu « monstrueux » opère une formidable transformation

Dans un village de Macédoine, Louie, un chien qui n’avait pas de poils, était régulièrement battu et sous-alimenté. Secouru par une association, il a subi une folle transformation, faisant aujourd’hui de lui un chien majestueux et en bonne santé.

Louie, un chien errant qui vivait dans un village reculé de Macédoine, a été longtemps maltraité par les locaux. Atteint de gale, il n’avait aucun poil sur le corps et avait donc un aspect assez monstrueux, en plus d’être squelettique. Lorsque l’association Saving Macedonian Strays (SMS) l’a secouru, ils pensaient d’ailleurs qu’il ne survivrait pas à la maladie.

Toutefois, l’animal a déjoué tous les pronostics en effectuant une remarquable convalescence, dès qu’il a obtenu l’attention et les soins dont il avait désespérément besoin. « Quand on l’a récupéré, on pensait réellement qu’il allait avoir du mal à trouver une famille. Il n’avait pas de poil et n’avait pas fière allure. Désormais, il est splendide. Lorsque nous l’avons récupéré, il était timide, mais cela a rapidement évolué vers un chien joueur et affectueux lorsqu’il a commencé à aller mieux », explique Elizabeth Bell, qui gère un hôpital animalier à la frontière écossaise.

Une thérapie sociale

En effet, l’association macédonienne a contacté cette institution britannique pour prendre soin de l’animal et pour qu’il obtienne les meilleurs soins possibles, ainsi qu’une famille aimante. D’après Elizabeth, c’est le contact avec les autres chiens qui a joué le rôle le plus important dans la métamorphose de Louie. « Les chiens heureux aident ceux qui ont été traumatisés plus que ce que l’on peut faire en tant qu’humains », raconte-t-elle.

« Le sauvetage de ce chien a été l’un des plus compliqués que l’on ait eu. Dans son village reculé de Macédoine, il était battu de par son aspect repoussant. Lorsqu’il est arrivé ici en 2017, on nous a dit de ne pas trop espérer. Maintenant, il a non seulement survécu, mais en plus il a trouvé une famille géniale et il est magnifique. Lorsque sa sauveuse en Macédoine l’a vu à nouveau, elle n’en a pas cru ses yeux », conclut avec émotion Elizabeth.