Nuages, pluie et vent au programme de mardi

Le ciel sera partiellement à très nuageux mardi, avec quelques périodes de pluies ou de faibles averses, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les gouttes seront plus fréquentes et répandues l’après-midi et en soirée. Le thermomètre affichera 7 degrés sur les hauteurs ardennaises et localement 12 degrés au centre et à la mer. Une zone de précipitations actives envahira la Belgique depuis la France dans la nuit de mardi à mercredi, sous un vent assez fort en fin de nuit, avec des rafales proches des 50 km/h. Les minima oscilleront entre 5 et 10 degrés.

Mercredi, les nuages s’accumuleront, accompagnés de périodes de pluie ou d’averses. Les températures seront comprises entre 7 et 12 degrés. Le vent soufflera jusqu’à 50 ou 60 km/h et se renforcera pendant la nuit pour atteindre les 80 km/h.

Jeudi restera nuageux, pluvieux et venteux. Il fera entre 6 et 11 degrés.

Source: Belga