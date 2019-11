Michael Bloomberg renonce à son mandat d’envoyé spécial de l’ONU pour le climat

L’ancien maire de New York Michael Bloomberg renonce à sa mission d’envoyé spécial de l’ONU pour le climat, a indiqué un porte-parole des Nations Unies. Le secrétaire général de l’ONU António Guterres a été informé le 11 novembre de cette décision par lettre. Le milliardaire et ex-maire de New York Michael Bloomberg a annoncé dimanche être candidat à la présidentielle américaine. L’homme d’affaires de 77 ans a déclaré qu’il se lançait dans la course à la Maison blanche « pour battre Donald Trump et reconstruire l’Amérique ».

M. Guterres avait été nommé M. Bloomberg l’an passé en mars envoyé spécial de l’ONU pour le climat.

En 2018, le New-Yorkais avait annoncé un don de 4,5 millions de dollars (3,7 millions d’euros) pour compenser le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris sur le climat conformément au souhait du président américain Donald Trump.

En annonçant sa candidature dimanche, M. Bloomberg a déclaré que le président Trump était une menace existentielle pour le pays et ses valeurs.

Source: Belga