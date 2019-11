Deux tentatives d’enlèvement à Renaix

Deux adolescents ont été victimes d’une tentative d’enlèvement les 7 et 21 novembre à Renaix, indique mardi la police à la demande du parquet de Flandre orientale.

Les jeudis 7 et 21 novembre 2019 à Renaix, deux jeunes adolescents ont été harcelés par un inconnu. Dans les deux cas, l’agresseur a saisi les garçons et les a tirés sur plusieurs mètres avec lui. Ces deux garçons ont réussi à s’échapper. Lors de ces deux faits, l’agresseur portait une perruque avec de longs cheveux blonds lâches et une paire de lunettes de soleil, précise le communiqué de la police.

Le 7 novembre vers 17h45, un garçon de 11 ans est descendu du bus dans la Olifantstraat. Il se dirigea vers Blauwesteen par la Elzelestraat. Arrivé à l’intersection entre la Waatsbrugstraat et Blauwesteen, un inconnu se plaça soudain devant lui, saisit le garçon par le poignet et posa son autre main sur sa bouche. L’homme ne dit pas un mot, se contentant de lancer un « SSSST ». Il a tiré la victime sur environ 5 mètres en direction de la Waatsbrugstraat. Le garçon a réussi à se défaire de l’emprise et à rentrer chez lui.

Le garçon a décrit le suspect comme étant un homme blanc d’environ 1m70-1m75 et de corpulence normale à forte. Il l’estime âgé d’une trentaine d’années et il aurait les mains dures et grandes. Il portait un chandail brun-bleu avec une capuche, une perruque aux longs cheveux blonds, un foulard foncé qui lui recouvrait la bouche et des lunettes de soleil foncées. Il est aussi fait état de chaussures beiges vertes avec des lacets blancs.

Le 21 vers 17h00, un garçon de 10 ans marchait de l’école de musique située dans la Wolvestraat vers la maison de ses grands-parents située dans la Sint-Martensstraat. Le garçon traversa le Bruulpark et la Sint-Pietersnieuwstraat dans la Sint-Martensstraat.

A Bruulpark, le garçon remarqua qu’il était suivi par un homme avec une perruque blonde. A la basilique Saint-Hermès, l’homme était déjà très proche. L’inconnu est ensuite arrivé à côté de du garçon, lui a mis son bras autour du cou et de l’épaule et l’a tiré vers l’autre côté. Quand le garçon a demandé par deux fois ce que l’homme voulait, il lui a seulement répondu « SSST ». Rien d’autre n’a été dit.

Au même moment, le garçon remarqua son grand-père et l’appela. Un témoin a également remarqué cet incident et en a informé les services d’urgence.

Le suspect a lâché le garçon et est retourné en direction de la basilique.

Le garçon a décrit le suspect comme un homme probablement âgé d’au moins 40 ans, portant une longue perruque blonde/blanche avec des cheveux lâches, jusqu’aux épaules.

Le garçon a vu à un moment donné le suspect sans perruque, laissant apparaître un crâne chauve avec quelques cheveux foncés épars et un visage allongé.

Selon les témoins, l’homme portait un long manteau partiellement ouvert, un foulard noir masquant la bouche et des lunettes de soleil.

La police demande à toute personne témoins des faits ou aux personnes qui ont remarqué l’homme à la perruque de se présenter à la police. Un portrait-robot a été établi.

Les témoignages peuvent se faire via le 0800/30.300, ou vie le mail [email protected]

Source: Belga