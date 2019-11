Ce couple fait des vêtements avec les poils de votre chien

Dans le nord de la France, un couple s’est lancé dans une étonnante petite entreprise. Envoyez leur les poils de votre animal de compagnie (chien, chat, lapin…), ils en feront des vêtements, des petits accessoires ou encore des chaussons.

Si vous avez un chien ou un chat à la maison, ces dernières semaines, vous avez sans doute pu constater à quel point il perdait ses poils ! C’est normal, cette mue lui permet d’avoir son pelage d’hiver. Mais plutôt que d’aspirer les poils de vos fidèles compagnons, saviez-vous que vous pouviez en faire quelque chose d’ « utile », ou du moins quelque chose de très original.

Ils transforment les poils en laine

À Fontaine-au-Bois, dans le nord de la France, Eglantine et Damien Decaudin ont lancé, parallèlement à leurs activités professionnelles respectives, une petite entreprise baptisée Stylaine Dogs. Leur slogan ? La laine de nos amis. Le principe ? Vous leur envoyez les poils de votre compagnon et ils les transforment en divers accessoires comme des bonnets, des gants ou encore des chaussons.

Une alternative aux urnes funéraires

À l’aide de deux vieilles machines en bois, ils transforment les poils en pelotes. Ils tissent et tricotent des poils de chien ou de chat pour en faire des petits éléments décoratifs en forme de cœur ou d’étoile mais aussi divers vêtements. Et ça marche ! « « Nous avons des commandes de Metz, Chambéry, Paris, de la Bretagne ou de Belgique. Nos clients sont des amoureux de leur animal de compagnie qui n’ont pas les moyens de les faire incinérer pour 500 € afin de récupérer l’urne en souvenir. Alors que nos produits, réalisés de leur vivant, ne coûtent qu’entre 10 et 60 € », a expliqué Damien Decaudin au Parisien.

Le coeur à la destinataire secrète est prêt… Premier indice c est un coeur en poils de welsh corgi pembroke… Posted by Stylaine dogs – La laine de nos amis on Saturday, November 2, 2019

Des bonnets, des chaussons et même un manteau en poils de chien

« Nous faisons les cœurs souvenir à 10 €, c’est moins cher et moins glauque qu’une urne funéraire sur la cheminée. Notre idée est de faire plaisir et pas de faire du profit », a raconté Eglantine, la compagne de Damien, à 20 Minutes, en précisant qu’il fallait 70 g de poils, 3h de filage et 1h de tricotage en plus du lavage pour réaliser un petit cœur en poils.

« La laine obtenue est beaucoup plus chaude que celle du mouton », conclut le couple qui en plus d’avoir confectionné des écharpes, des bonnets et des chaussons, a déjà réalisé un manteau pour chien en poils de chien.