Les gagnants du Metro Photo Contest sont connus

Un jury de professionnels s’est réuni la semaine dernière pour choisir les quatre photos gagnantes du Metro Photo Contest.

Le concours, qui s’est déroulé du 15 octobre au 15 novembre, portait sur le thème « Zoom sur la ville ». Plus de 3.400 photographes y ont pris part, soit 30% de plus que l’an dernier. Parmi eux, 55% ont concouru dans la catégorie appareil photo, le reste préférant le smartphone. Vous êtes également 22.000 à avoir voté pour choisir les plus beaux clichés.

Le jury d’experts (composé de représentants de Metro, Samsung et Connections, partenaires du concours) a sélectionné deux gagnants : Bart Vaneechoutte, d’Alost, dans la catégorie « Jury professionnel – caméra », et Frédéric Moïs de Latour (Arlon), dans la catégorie « jury professionnel – smartphone ». Ils gagnent chacun un voyage photo de six jours au Japon, offert par Connections et un Samsung S10 + offert par Samsung.

Le public a également distingué deux vainqueurs. Mike Vanhamme, de Quenast, l’emporte dans la catégorie appareil photo. Dans la catégorie smartphone, c’est Shirley Hicter, d’Overijse, qui a convaincu le plus de votants. Ils gagnent chacun un Samsung S10 +, offert par Samsung.

Metro félicite tous les participants à ce concours. Si tous n’ont pas gagné, beaucoup ont envoyé de magnifiques photos !