Zoom-in: Securex construit un lieu de travail innovant à Gand

Le fournisseur de services RH Securex construit actuellement un tout nouveau bâtiment situé à deux pas de la gare de Gand-Saint-Pierre. Depuis le lancement du projet, le directeur des achats, Tim Blanckaert, en effectue un suivi quotidien.

Prêt pour la mobilité de demain

« Gand est le siège historique de Securex et nous connaissons très bien le futur emplacement situé au Watersportbaan. À la demande du conseil communal de Gand, nous offrirons dans notre nouveau bâtiment 150 places de parking, pour plus de 400 employés qui y travailleront. C’est pourquoi nous favorisons de nombreuses nouvelles possibilités de transport. Securex rembourse ainsi tous les frais de mobilité. La gare de Gand-Saint-Pierre, située à 20 minutes à pied, est facilement accessible en tram et bus. Nous encourageons également nos collègues à opter pour le vélo et leur offrons une indemnité maximale. Ils peuvent par exemple louer des vélos à des conditions intéressantes ou utiliser le système de partage de vélos Blue-bike. Dans le nouveau bâtiment, nous proposerons un parking souterrain pouvant accueillir 150 vélos ainsi que des douches pour ceux qui souhaitent se rafraîchir après leurs déplacements à vélo. »

Travailler dans des espaces accueillants

Dans le nouveau bâtiment, Securex n’a pas opté pour des bureaux paysagers traditionnels. Nous avons prévu différentes zones, par exemple pour ceux qui souhaitent se concentrer en silence ou qui doivent régulièrement passer des coups de fil. Les employés de Securex pourront changer d’espace de travail dans le bâtiment en fonction de leurs tâches de la journée. « Il ne faut pas oublier que les employés passent beaucoup de temps au bureau. La qualité de ce temps est donc très importante pour leur motivation. Un environnement de travail convivial et chaleureux fait la différence par rapport à des locaux tristes et froids. Pour cela aussi, nous avons également prévu un jardin et un espace de détente dans notre nouveau bâtiment. » Au rez-de-chaussée, les employés de Securex disposeront de diverses salles de réunion et d’un restaurant. Tandis que le premier étage sera dédié aux espaces de travail avec une vue sur la Watersportbaan. Les employés installés au cinquième étage profiteront quant à eux d’une superbe vue sur les trois tours gantoises.