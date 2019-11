« Il est maintenant plus que temps de réussir », selon Paul Magnette

L’informateur Paul Magnette a appelé lundi les partis politiques à sortir de leur réflexion stratégique et de leur « zone de confort » pour s’engager dans la formation d’un gouvernement fédéral. « Il est maintenant plus que temps de réussir », a-t-il dit après son rapport au Roi, en rappelant que le gouvernement était tombé il y a presqu’un an.

« Si nous devions subir un choc majeur, nous ne serions pas en état de réagir en l’absence de gouvernement de plein exercice », a-t-il averti.

L’informateur a établi une note articulée autour de huit chapitres: pacte national pour le plein emploi, soutien à l’esprit d’entreprise et à la productivité, transition durable, cohésion sociale, soutien aux politiques de santé et en faveur des personnes handicapées, sécurité (y compris la justice et la lutte contre le terrorisme), asile et migration et modernisation de l’Etat. Il constate que les « partis se comprennent beaucoup mieux ».

Source: Belga