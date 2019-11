Du vent et de la pluie attendus pour les prochains jours

Le temps devrait rester sec ce lundi après-midi sur pratiquement toutes les régions avant le retour de la pluie dès cette nuit sur le Plat pays, prévoit l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin de la mi-journée. Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra abondante partout avec quelques périodes de pluie ou faibles averses.

Mardi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec quelques périodes de pluies ou faibles averses, plus fréquentes et plus répandues l’après-midi et en soirée. Les maxima seront compris entre 7 degrés sur les hauteurs ardennaises et 12 degrés localement dans la partie centrale du pays ou à la mer, sous un vent généralement modéré de secteur sud.

Mercredi, il fera très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses. Les maxima oscilleront entre 7 et 12 degrés sous un vent assez fort de secteur sud, avec des rafales de 60 à 65 km/h. Mercredi soir et la nuit de mercredi à jeudi, le vent pourra encore légèrement se renforcer.

Jeudi aussi, la nébulosité sera abondante avec encore des pluies ou averses et éventuellement quelques coups de tonnerre. Les maxima se situeront entre 6 et 11 degrés. Il soufflera un vent modéré à assez fort de sud-ouest tournant vers l’ouest et, au littoral, vers le nord-ouest. Des rafales de 60 km/h ou un peu plus sont annoncées.

Vendredi, les éclaircies se partageront le ciel avec des passages nuageux, éventuellement accompagnés d’une faible averse isolée. Il fera déjà moins doux avec des maxima de 3 à 8 degrés.

Source: Belga