Un Border collie met en fuite un braqueur

Le patron du ‘Dachterdeer’ à Affligem, en Brabant flamand, peut remercier son Border collie. En effet, le chien a réussi à mettre en fuite une homme cagoulé qui en voulait à la caisse de l’établissement, selon Het Laatste Nieuws.

C’est samedi passé, après 19 heures, que cela s’est passé. « Tous les clients étaient rentrés chez eux et j’étais toujours en train de nettoyer des verres », a expliqué le tenancier au HLN. « Tout d’un coup, une femme a passé sa tête à la porte et m’a demandé dans un Néerlandais approximatif si je vendais des cigarettes. Quand je lui ai répondu qu’il n’y en avait pas ici, elle a hurlé ‘non’ (en français dans le texte) puis elle est repartie. Quelques instants plus tard, un homme cagoulé et armé d’un revolver a débarqué. Il est venu jusqu’au comptoir en criant ‘Argent, argent!’ (en français). C’est à ce moment-là que Saiko s’est jeté sur lui”, a expliqué Johnny Vermoesen.

Et cela a suffi à mettre le voleur en fuite. « Je lui ai encore couru après. Mais il y avait une voiture au carrefour avec le moteur qui tournait à l’intersection. Ses complices devaient sûrement l’attendre. »

Johnny Vermoesen peut en tout cas remercier son chien: « Il n’a que 7 mois, mais ce soir, il nous a sauvés. »