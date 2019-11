Graham King, le producteur de « Bohemian Rhapsody », travaille sur un long-métrage sur la vie et la carrière du « roi de la pop », via sa société GK Films, annonce le Hollywood Reporter.

Pour qu’un tel film ait lieu, Graham King collaborera avec l’entreprise Michael Jackson estate, qui gère les droits de la musique de Michael Jackson. Le scénariste John Logan, à qui l’on doit « Aviator », « Hugo Cabret » ou encore « Skyfall », écrira le script. Aucun studio n’a encore acheté le projet.

Le biopic couvrira l’ensemble de la vie du chanteur, de ses débuts avec son groupe Les Jackson Five à son accession au statut de super star mondiale. Ses ennuis judiciaires, suite à deux plaintes pour abus sexuel sur mineur, ne seront pas passés sous silence. Michael Jackson est mort en 2009 à l’âge de 50 ans d’une overdose de médicaments.

Graham King s’est récemment illustré en produisant « Bohemian Rhapsody », distribué par 20th Century Fox et récoltant 900 millions $ au box-office mondial. Il finance également un film sur les Bee Gees pour Paramount.

