Elle « commande une pizza » pour sauver sa mère victime de violence

Aux Etats-Unis, dans l’Ohio, une femme a téléphoné au numéro d’urgence 911 en faisant croire qu’elle commandait une pizza. Ce subterfuge a ainsi permis d’alerter les secours sans éveiller les soupçons de la personne qui était en train de battre sa mère.

C’est Tim Teneyck, employé des services d’urgence, qui a reçu cet appel et qui a rapidement compris la gravité de la situation comme en témoigne la retranscription de la conversation.

911: Oregon 911.

Femme: Je voudrais commander une pizza.

911: Vous avez appelé le 911 pour commander une pizza?

Femme: Euh… Oui, appartement…

911: Ce n’est pas le bon numéro pour une pizza.

Femme: Non, non, non, vous ne me comprenez pas.

911: Maintenant, je vous comprends… Est-ce que l’autre personne est encore là?

Femme: Oui, j’ai besoin d’une grande pizza.

911: D’accord. Est-ce que vous avez besoin de soins?

Femme: Non, avec du pepperoni.

Comprenant qu’il se passait quelque chose, Tim Teneyck a rapidement envoyé des policiers sur place, en leur conseillant de rester discrets. Ces derniers ont alors procédé à l’interpellation du suspect.

(Voir la vidéo sur mobile)