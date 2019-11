Taylor Swift bat tous les records aux American Music Awards

La chanteuse Taylor Swift a tout raflé aux American Music Awards (AMA). Elle a même battu le record de Michael Jackson.

Avec 29 prix remportés ce dimanche, Taylor Swift devient l’artiste ayant reçu le plus de trophées lors des AMA sur l’ensemble de sa carrière. Elle dépasse ainsi le précédent record détenu par Michael Jackson, qui en avait remporté 24.

Notamment élue « artiste de la décennie », la chanteuse a déclaré dans son discours de remerciements que ce prix récompensait dix ans de « travail acharné, d’art, de plaisir et de souvenirs ». « Tout ce qui m’importe, ce sont les souvenirs que j’ai eus avec vous, mes fans, au fil des ans », a-t-elle ajouté.

Parmi les autres récompenses reçues, Taylor Swift a été sacrée artiste pop/rock féminine préférée et meilleure artiste contemporaine. Elle a également reçu le prix du meilleur clip pour “You Need to Calm Down”.

Le retour de Selena Gomez

Concernant les autres lauréats, Khalid et le groupe BTS ont quant à eux reçu chacun trois prix tandis que Billie Eilish a remporté deux trophées. La jeune chanteuse a interprété la chanson « All the Good Girls Go to Hell » habillée d’un t-shirt où l’on pouvait lire : “Pas de musique sur une planète morte”.

Autre fait marquant de la soirée, le retour sous les projecteurs de la chanteuse Selena Gomez. Après deux ans d’absence, l’ex de Justin Bieber a interprété son nouveau single “Lose You To Love Me”. Une interprétation soutenue avec beaucoup d’enthousiasme par ses amies Taylor Swift et Halsey.