Proximus League – Virton et Roulers se neutralisent, 1-1, et ne décollent toujours pas

On savait déjà samedi soir qu’aucune des huit équipes de la Proximus League de football (D1B) ne compterait le maximum de points à l’issue de la deuxième journée de la deuxième période du championnat. L’Union Saint-Gilloise a en effet beaucoup attaqué à Lommel mais n’a pas marqué (0-0), tandis que Stijn Vreven a déjà rendu la monnaie de sa pièce au Beerschot, en venant y arracher un point, 1-1, avec Lokeren, sa nouvelle équipe. Autrement dit Virton et Roulers, respectivement battus à l’Union Saint-Gilloise (2-0) et par Westerlo (3-5) lors de la première journée, qui s’affrontaient dimanche au Stade Yvan Georges, avaient l’occasion en cas de victoire de se replacer juste derrière le trio de tête.

Roulers, la lanterne rouge au classement cumulé, pouvait en outre rejoindre Lokeren, à un point de Lommel, sixième.

Mais il n’y a pas eu de vainqueur à l’issue de ce match qui s’est en effet terminé sur le score de un partout (mi-temps: 0-0).

L’équipe locale qui était en lice pour le titre jusqu’à l’ultime journée de la première période finalement remportée par Oud Heverlee – Louvain, a ouvert le score de la tête par Stelvio Rosa da Cruz, son cinquième but cette saison, à la 51e minute, sur un assist de Floriano Vanzo.

Mais Amir Nouri a égalisé pour les Flandriens en exploitant du gauche un bon service de Jens Naessens, cinq minutes plus tard.

Sur un corner de Raphael Lecomte à la 69e minute, Da Cruz a encore réussi un heading qui aurait fait mouche si Andrei Camargo, replié sur la ligne de but, n’avait écarté le ballon.

Les deux équipes qui ont encore chacune galvaudé une grosse occasion en fin de rencontre, restent ainsi scotchées en bas du tableau avec un seul point, comme Lokeren.

Roulers est toujours seul dernier avec 12 points, derrière Lokeren, 14 points, et Lommel, 15 points, au classement global de la série dont les deux derniers disputeront les playdowns à l’issue des 28 journées de la saison régulière.

Virton est 3e avec 28 points.

Source: Belga