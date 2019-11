Belgian Men Hockey League – Partage 2-2 dans le duel au sommet entre La Gantoise et le Watducks

La Gantoise et la Waterloo Ducks, tous deux leaders de leur groupe respectif au début de la rencontre, ont partagé l’enjeu 2-2, dimanche à Gand, à l’occasion de la 8e journée de la Belgian Men Hockey League. Le Léopold, vainqueur 1-4 en déplacement chez les Lierrois de l’Herakles, en a profité pour prendre la tête du groupe A avec un point d’avance sur les Gantois, tandis que les Canards waterlootis conservent la 1ère place de la poule B avec 2 unités de plus que le Racing. Ce sont les Brabançons qui se sont montrés les plus offensifs en première mi-temps à la Noorderlaan, ouvrant le score par Gauthier Boccard à la 30e minute. Les hommes de Pascal Kina réagirent immédiatement. Son fils Antoine Kina servit ainsi Marco Miltkau pour l’égalisation juste avant la pause (34e). L’international français Victor Charlet redonna l’avance aux visiteurs sur pc (40e) dans le 3e quart-temps, mais en fin de partie l’Argentin Juan Manuel Saladino permit à ses couleurs de rester la seule équipe invaincue depuis le début de championnat (66e). Malgré cette invincibilité (5 victoires et 3 nuls), La Gantoise s’est faite rejoindre et dépasser par le Léopold, champion de Belgique en titre, victorieux 1-4 à l’Herakles, et qui compte désormais 19 unités (6 victoires, 1 nul et 1 défaite).

L’Orée, revenu avec les 3 points du Beerschot (succès 1-2), suit à la 3e place (16 pts), devant le Dragons (13), auteur d’un partage 4-4 avec l’Antwerp dans son derby anversois. Le Braxgata, vainqueur 1-0 de Louvain, se rapproche lui avec 12 unités du top 4, synonyme de qualification pour les quarts de finale, tandis que Namur, battu 7-2 au Racing est le seul club à ne pas encore avoir débloqué son compteur et se prépare déjà pour les play-downs.

Dans le groupe B, le Waterloo Ducks totalise 16 points, soit 2 de mieux que le Racing (14) et 3 que le Beerschot (13). Louvain (8) et Herakles (7) se disputeront vraisemblablement la 4e place pour les play-offs, tandis que l’Antwerp, qui a décroché dimanche son premier point, tentera de rééditer son sauvetage réussi en fin de saison dernière.

Dimanche prochain, la 9e journée de Division Honneur sera la dernière avant la trêve hivernale. Après une interruption de près de trois mois consacrée au championnat en salle et au début de campagne des Red Lions en Pro League, le championnat reprendra à nouveau ses droits à partir du dimanche 23 février.

