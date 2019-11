Attaque informatique visant Edenred: retour à la normale des activités

La société française Edenred, connue pour émettre des chèques-repas en Belgique, annonce dimanche le retour à la normale de ses opérations après l’attaque informatique survenue jeudi. « Le logiciel malveillant, de nouvelle génération, est désormais identifié et ne s’est pas propagé », souligne l’entreprise. « Le retour à la normale rapide des activités d’Edenred a été rendu possible grâce aux mesures de précaution prises immédiatement après l’attaque, notamment la déconnexion des systèmes afin de protéger les activités commerciales et les opérations des clients », explique Edenred dans un communiqué. « Selon des analyses approfondies, réalisées avec le soutien des meilleurs spécialistes et experts externes du domaine, aucun élément n’indique, à ce stade, que des données personnelles de quelque sorte que ce soit aient été volées ou consultées, ni qu’une contamination ou propagation auprès des clients d’Edenred soit à déplorer. »

La filiale belge du groupe était également concernée par l’attaque.

Le groupe Edenred propose des solutions transactionnelles au service des entreprises, des salariés et des commerçants. Il est présent dans 46 pays, emploie 10.000 personnes et a géré 2,5 milliards de transactions de paiement l’an dernier, représentant un volume d’affaires proche de 30 milliards d’euros.

Source: Belga