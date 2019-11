Selon Nadine Trintignant, sa fille Marie avait décidé de rompre avec Cantat

C’est lors de l’émission « Enquête exclusive » consacrée à Marie Trintignant, et diffusée sur M6, que Nadine Trintignant est revenue sur la nuit tragique du 26 au 27 juillet 2003. Elle y a évoqué les heures qui ont précédé la mort de l’actrice en Lituanie.

La comédienne était décédée d’un oedème cérébral suite aux coups portés par le chanteur Bertrand Cantat. D’après Nadine Trintignant, sa fille Marie avait décidé de rompre le jour-même.

« Je suis sûre que le matin elle lui a dit que c’était fini », a-t-elle expliqué. « Il y avait tout le temps des disputes, il savait qu’elle ne l’aimait plus et elle le lui avait dit. Le dernier jour de tournage, elle était joyeuse. Elle m’a dit: ‘Je me sens libre.’ Alors, est-ce qu’elle a repris sa liberté et c’est pour ça qu’il y a eu la suite? »

Mais si elle se sentait joyeuse pendant la journée, il en était tout autrement le soir, notamment lors du pot de fin de tournage du film « Colette ». « Elle a été joyeuse toute la journée, elle m’a dit qu’elle allait se changer pour le verre et elle n’arrivait pas. Je vais sur la route et je les vois qui revenaient tous les deux en s’engueulant et je dis ‘qu’est-ce qui se passe?’. Et elle ne dit rien. Ce n’était pas son genre. Je pense que pour la première fois de sa vie elle a eu peur. »