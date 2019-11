Il remporte le jackpot à l’Euro Millions et s’offre son club de foot favori

Que ferais-je si je gagnais au loto ? Pour des milliers de supporters de foot, la réponse coule de source : je rachète le club ! C’est d’ailleurs précisément ce que cet Écossais a eu l’occasion de faire après avoir remporté le gros lot à l’Euro Millions. Et ses projets pour le club ne s’arrêtaient pas là…

Sa vie bascule en 2011, lorsqu’il remporte le jackpot à l’Euro Millions. Colin Weir empoche 188 millions € et peut désormais réaliser son rêve : racheter son club de foot préféré pour en confier la gestion aux supporters.

Fervent supporter du FC Partick Thistle, club de deuxième division écossaise (Glasgow), Colin Weir achète donc 55% des parts du club, et en devient ainsi actionnaire majoritaire à 71 ans.

Il investit aussi massivement dans ses infrastructures : il injecte 3 millions dans le stade ainsi que de 7 millions € pour construire un nouveau terrain d’entraînement. Celui-ci sera rétrocédé gratuitement au club.

Ce qui lui tenait surtout à cœur, c’est que le club appartienne réellement à ses supporters afin d’éviter toute tentative de prise de contrôle étrangère. C’est pourquoi il a choisi de céder ses parts gratuitement à un groupe de supporters de longue date.

Entouré d’hommes d’affaires, Colin Weir met aujourd’hui sur pied ce groupe de supporters, les « Thistle for ever », à qui il offrira ses parts. Ces transactions seront bouclées d’ici le 30 mars 2020, a-t-il annoncé. « Tout cela est arrivé beaucoup plus vite que prévu », a-t-il confié. Bien conscient du challenge que cela représente, l’Écossais met tout en œuvre pour que la transition avec ce nouvel actionnariat populaire se passe en douceur.

Ses projets pour le Partick Thistle ne s’arrêtent pas là. Colin envisage en effet de financer le nouveau centre de formation du club. Que ne ferait-on pas pour l’amour du ballon rond et de son blason !

Win the lottery ✅

Buy your club ✅

Gift it to the fans ✅

This just became a reality for Partick Thistle owner Colin Weir.

Read: https://t.co/HlftUMWp2F#bbcfootball pic.twitter.com/JaivvFjzQb

— BBC Sport (@BBCSport) 21 novembre 2019