Pour avoir accès à son profil sur le site internet de la compagnie aérienne JetBlue, cet utilisateur s’est vu poser une question de sécurité pour le moins étrange : « quel est le nom de votre enfant préféré ? »

Pour accéder à son compte en ligne sur différents sites web, il n’est pas rare de devoir indiquer une réponse personnalisée à une question de sécurité. Traditionnellement, les internautes répondent à des questions comme « Quel est le nom de votre animal de compagnie ? », « quelle était la plaque d’immatriculation de votre première voiture » ou encore « quel est le nom du professeur qui a marqué votre enfance ».

Un passager de JetBlue a partagé son étonnement sur Twitter, après avoir découvert la question posée par la compagnie : « Quel est le nom de votre enfant préféré ? » [“What is the name of your favourite child”]

JetBlue savage for this pic.twitter.com/FQKowYMXQb — il (@_lanaloo) November 18, 2019



Les internautes se sont amusés de cette question hallucinante. « Ça dépend des jours », répond une utilisatrice. « On peut choisir dans les enfants de quelqu’un d’autre ? », demande une autre.

« Moi ce serait celui qui m’a le moins embêté sur les dernières 24 heures… Donc je me tromperai tout le temps », ajoute un troisième.

« Vous en avez forcément un ! »

« Allez, dites-le, vous savez que vous en avez un ! » a répondu avec humour la compagnie, après avoir été interpellée sur le réseau social.

Say it. You know you have one. https://t.co/iWbJfQEgrE — JetBlue Airways (@JetBlue) November 19, 2019



« On aime bien s’amuser avec nos clients sur Twitter », ont-ils poursuivi, avant d’expliquer l’apparition de cette question inattendue. En réalité, la question posée était bel et bien « Quel est le nom de votre meilleur ami d’enfance ? » [What is the name of your favourite childhood friend?]. La fin de la phrase n’apparaissait tout simplement pas à l’écran. Un hasard dont s’est amusé ce passager.