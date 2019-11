Le président du Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB), Yohan Benizri, a déploré l’incident. «Outre l’insulte aux survivants et aux proches des victimes que constitue cet acte odieux, il est symptomatique d’une atmosphère nauséabonde», a-t-il souligné dans un communiqué. «Nous voyons se consolider et se renforcer les extrêmes, et la haine se libérer. La bêtise et la méchanceté ne semblent plus honteuses», a-t-il encore regretté.

Le Fort de Breendonk a été utilisé comme camp de concentration durant la Seconde Guerre mondiale en Belgique. Plus de 300 personnes y ont été tuées, tandis que des centaines d’autres ont été brisées, humiliées, torturées ou déportées au nom d’une idéologie de la haine.