Aller au travail avec son enfant, une bonne idée ?

Pas de garderie aujourd’hui? Votre nounou est malade? En tant que parent, il arrive qu’on soit à court de solution pour faire garder son enfant. On se retrouve alors coincés entre les impératifs du boulot et son bambin. La solution apparaît vite d’elle-même: et s’il m’accompagnait au travail aujourd’hui? Ce qui serait une journée hors de l’ordinaire pour votre petit pourrait rimer avec enfer pour vos collègues… Alors, dans quels cas est-ce vraiment une bonne idée d’emmener son enfant sur son lieu de travail?

Votre baby-sitter a un imprévu? Journée pédagogique? Et vos parents ne sont justement pas disponibles pour garder votre petit bout. Dans ces cas-là, les crèches d’entreprise apparaissent comme la solution idéale. Or, il en existe très peu en Belgique. Que faire alors? Il apparaît alors vite tentant de vouloir emmener son enfant avec soi au boulot.

Si vous n’avez pas d’événement professionnel particulier au programme, vous pourrez plus facilement vous occuper de votre enfant. En revanche, si vous aviez planifié une réunion avec vos supérieurs ou des clients, il vaut peut-être mieux s’abstenir…

Compromis

Évidemment, tous les secteurs et fonctions ne le permettent pas aussi facilement. Cela peut même être carrément interdit, pour des raisons de sécurité évidentes, si l’on travaille en atelier, dans un laboratoire ou dans un hôpital par exemple. Plus que tout autre chose, cela dépend de la tolérance et de l’autorisation de votre employeur. Toutefois, cela peut sembler un bon compromis pour votre supérieur, exceptionnellement, de tolérer la présence de votre enfant tant que vous assurez votre travail.

Une journée de travail avec votre enfant à côté présente des inconvénients, c’est certain. Il vous faudra probablement réduire un peu vos objectifs de la journée. Si vos collègues seront sûrement ravis de rencontrer ce petit ange dont vous ne cessez de parler, il faudra faire en sorte qu’il ne perturbe pas leur travail… ni le vôtre en vous sollicitant constamment! Ainsi, pensez à emporter de quoi l’occuper: carnets de coloriages ou de casse-tête, livres, petits jouets, pâtes à modeler… des activités calmes et posées qui ne feront pas de dégâts. Pour le distraire un bon moment, une tablette ou un lecteur DVD portable, avec écouteurs, sont bien pratiques.

Découvertes

Malgré quelques risques et précautions à prendre, cette journée singulière peut être très agréable pour chacun. C’est l’occasion de faire découvrir votre environnement et votre quotidien professionnel à votre progéniture. Faîtes visiter votre bureau, une salle de réunion, le local détente… Présentez-lui vos collègues. Il mettra ainsi des images sur une réalité dont il entend parler lorsque vous rentrez à la maison. De plus, pour un bambin, cela peut calmer ses angoisses quand son parent part loin de lui pour aller au travail; ce lieu mystérieux où, petit, on ne comprend pas bien ce que papa ou maman fait exactement de ses journées.

En se plongeant dans votre univers professionnel, c’est aussi l’occasion de montrer maman ou papa dans un autre rôle que celui de parent. Et qui sait, en découvrant le monde professionnel, il se découvrira peut-être une vocation!

Des moments privilégiés

Surtout, il est possible de rendre cette journée extraordinaire grâce aux moments partagés. La pause déjeuner devient un moment privilégié, pour votre enfant comme pour vous. Prenez le temps de l’emmener à la cafétéria, d’aller manger un morceau à l’extérieur, ou pourquoi pas d’organiser un pique-nique si l’environnement le permet! Faites-lui découvrir des petits extras magiques pour les enfants, comme les fontaines à eau et les machines qui lui serviront un cacao chaud… Il ne faut parfois pas grand-chose pour égayer une journée!

Il en faut peu également pour que votre enfant se sente fier et utile. En lui confiant de petites tâches comme ranger une armoire, faire une photocopie, agrafer des documents, composer un numéro de téléphone… Ces petites choses qu’il n’a pas l’occasion de faire dans sa vie d’enfant. Il pourra enfin faire «comme maman» ou «comme papa», et aura le sentiment d’avoir aidé son parent.

Que dit la loi?

Emmener son enfant sur son lieu de travail peut être une belle expérience dont il gardera longtemps le souvenir. Si dans la pratique, c’est assez courant, il n’existe pas, en Belgique, de réglementation précise en la matière. Ce qui est autorisé ou non dépend de l’entreprise, il convient donc de s’informer dans le règlement de travail. Mais dans les faits, il s’agit souvent de cas par cas, à discrétion de l’employeur. S’il peut accorder une autorisation informelle et exceptionnelle, il n’est obligé en rien. En outre, il doit évidemment aussi tenir compte du bien-être des autres travailleurs, et du respect de leur environnement de travail.

À noter qu’en cas d’accident, l’enfant n’est pas assuré sur le lieu de travail. Bien souvent, seul le travailleur l’est. La loi belge a tout même organisé une solution en cas d’imprévu, dans un environnement qui n’est pas adapté à la présence d’un enfant ou face à un employeur réticent: les «congés pour raisons impérieuses». À raison de dix jours par an maximum, les travailleurs peuvent s’absenter pour faire face à un imprévu. À noter toutefois qu’il est préférable d’avoir l’accord de son employeur, et que selon les secteurs, la rémunération n’est pas garantie.