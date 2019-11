À la mémoire des disparus, elle crée des peluches à partir de leurs vêtements

En recyclant les vêtements des disparus, cette jeune étudiante crée de magnifiques ours en peluche, pour se rappeler avec tendresse de l’être aimé que l’on a perdu.

Pour traverser un deuil, ou pour faire face à la distance qui nous sépare de l’être aimé, il nous est parfois essentiel d’avoir quelque chose de matériel auquel se raccrocher. C’est ce qui explique que l’on a parfois tant de mal à se séparer des vêtements des disparus, tant nous y sommes accrochés. Ils ont pour nous une signification particulière.

Pour honorer la mémoire des absents et combler le manque de l’être aimé, Mary MacInnes a eu l’idée émouvante de créer des ours en peluche à partir des vêtements des personnes décédées.

« Un privilège »

« Je passe au minimum cinq à six heures à concevoir, couper, créer, coudre chaque ourson », explique-t-elle via sa page Facebook. Entièrement faits main ces adorables « oursons de la mémoire » apportent du réconfort dans les moments les plus durs.

«Je ne vends pas des oursons, je vends un service », explique Mary. « C’est un service de couture que j’adore et que j’ai le privilège de pouvoir le réaliser. » En fonction des matières (et donc du temps de travail qu’elle a devant elle,) le prix de ce service varie entre 60 et 80€.

Lancé depuis quelques années maintenant, ce petit commerce a déjà son succès puisque le carnet de commandes de la jeune créatrice est plein jusqu’en février !















« Emotionnellement, c’est parfois très dur »

Si elle poursuit ce projet, c’est avant tout par passion et pour ce qu’il apporte à ceux qui reçoivent leur ourson. « Si on décompte le rembourrage, les yeux, les nez, les boutons, les rubans, les fils, mes machines et leur maintenance, l’assurance… Je travaille pour moins que le salaire minimum ».

Au-delà de l’aspect financier, Mary explique au Metro UK qu’émotionnellement, c’est parfois très dur. « J’ai eu un homme de 37 ans, récemment, qui m’a supplié de faire des oursons pour ses deux filles, âgées de 10 et 12 ans, avant Noël. Il a insisté pour payer l’intégralité de la commande immédiatement et m’a même donné un généreux pourboire pour les envoyer à ses filles… En réalité, il avait un cancer, phase terminale. Il ne verra pas Noël cette année. J’ai pleuré tout le temps que j’ai coupé, cousu et rembourré ces petits oursons», raconte-t-elle.