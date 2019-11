Proximus League – Lommel résiste à l’Union (0-0), le Beerschot seul leader s’il bat Lokeren et Stijn Vreven

Lommel et l’Union Saint-Gilloise qui se rencontraient samedi au Soevereinstadion dans le cadre de la deuxième journée de la seconde période de la Proximus League de football (D1B), voulaient confirmer leur succès de la première journée. Le vainqueur était en effet appelé à trôner au moins provisoirement seul en tête de la série, et même de conserver cette position si le Beerschot ne battait pas Lokeren, désormais entraîné par son ancien coach Stijn Vreven, en soirée. C’était la troisième confrontation entre les deux équipes, l’Union ayant dû se contenter de quatre points (2-2 et 2-1) lors de la première période remportée par Oud Heverlee-Louvain.

Mais aucun but n’a cette fois été marqué.

L’Union qui a pourtant le plus tenté de l’emporter et jusqu’au coup de sifflet final (onze corners à zéro et les meilleures occasions), l’échappa belle à 5 minutes de la fin lorsque le remuant Laurens Vermijl, qui venait de remplacer Alessandro Cerigioni, servit idéalement Mitja Krizan.

Mais l’attaquant slovène tira dans les nuages.

« C’était un match fermé qu’on aurait pu gagner quand même », estimait après coup le capitaine unioniste Pietro Perdichizzi. « Ce nul ne constitue pas pour autant un mauvais résultat, car cette équipe de Lommel peut être créditée d’une bonne prestation. On doit encore apprendre à tuer ce genre de match, mais on ne doit pas être trop déçu non plus. »

Le capitaine local Glenn Neven était lui très satisfait. « Ils sont plus forts techniquement et ce point méritoirement arraché est donc bienvenu », a-t-il en effet commenté.

L’Union et Lommel ont quatre points, un de plus que le Beerschot, qui affronte Lokeren à 20h30.

Source: Belga