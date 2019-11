Le chauffeur à l’origine d’un grave accident à Mouscron était sous l’emprise de l’alcool

Un automobiliste a fauché un groupe de personnes samedi matin à Mouscron. Deux femmes ont été grièvement blessées. Le conducteur, en fuite, a été interpellé et était sous l’emprise de l’alcool. Le dossier a été mis à l’instruction à Tournai, a-t-on appris en début de soirée auprès du parquet. L’automobiliste, un Français âgé d’une trentaine d’années, sera entendu dimanche par le juge d’instruction de Tournai. Le procureur du Roi sollicite des poursuites pour délit de fuite, conduite sous imprégnation alcoolique, coups et blessures involontaires, non-assistance à personne en danger et tentative de meurtre.

Selon le parquet, le conducteur roulait à très vive allure et était en état d’ivresse au moment de l’accident, survenu au carrefour des rues Saint-pierre et Aloïs Den Reep à Mouscron. $

Au moment où quatre personnes traversaient la rue sur un passage pour piétons, le conducteur a fauché deux dames, une mère et sa fille.

Prenant la fuite, le chauffard a percuté légèrement un poteau, puis a perdu le contrôle de son véhicule. Il a basculé dans un fossé où son véhicule a pris feu.

Avant d’être intercepté par les forces de l’ordre, l’auteur des faits avait appelé la police pour signaler avoir été victime d’un car-jacking. Il conteste avoir été au volant. C’est en découvrant le véhicule en feu que les policiers ont fait le lien avec l’accident.

L’une des victimes, âgées de 59 ans, a été admise dans un état grave à l’hôpital de Courtrai. Sa fille, âgée d’une trentaine d’années, a été plus légèrement blessée.

Source: Belga