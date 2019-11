Joachim Gérard et Jef Vandorpe s’affronteront samedi en demi-finales du double au Masters de tennis en fauteuil roulant, samedi, à Orlando (Etats-Unis). Gérard et son partenaire suédois Stefan Olsson ont remporté vendredi leur troisième match de la phase de poules en battant les Américains Chris Herman et Conner Stroud 6-1, 6-0. Les vainqueurs de Wimbledon terminent en tête du groupe A avec trois victoires. Ce qui leur vaut d’affronter en demi-finale les deuxièmes de l’autre poule, que sont Vandorpe et le Néerlandais Ruben Spaargaren. La paire belgo-néerlandaise s’est jouée des Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid 7-5, 6-1 et termine cette phase avec deux victoires et une défaite.

Joachim Gérard jouera également en simple samedi. Il affrontera Reid pour son dernier match de poule. En cas de victoire, Gérard, tenant du titre, sera assuré d’être dans le carré final. Son bilan est pour l’instant d’une victoire, contre le Français Nicolas Peifer, et d’une défaite, face au Japonais Shingo Kunieda.

Source: Belga