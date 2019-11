Test de Just Dance 2020 : Dix ans que la fête continue

Il est bien loin le temps du mini-jeu de danse inclus dans « Les Lapins Crétins ». Devenu un jeu à part entière au succès planétaire, Just Dance fête cette année ses dix ans.

Parmi les jeux qui sortent à un rythme annuel, il y a FIFA, Call of Duty et … Just Dance ! Mine de rien, cela fait déjà dix ans que ce jeu de danse fait bouger les joueurs devant leur écran ! Né sur Wii en 2009, Just Dance 2020 est d’ailleurs cette année le dernier titre à encore être commercialisé sur cette même console, dont la production s’est pourtant arrêtée … il y a six ans. Cela donne une petite idée du succès rencontré par la licence Just Dance, écoulée à 72 millions d’exemplaires dans le monde en une décennie !

Une formule qui ne change pas

En dix ans, la recette de Just Dance n’a pas beaucoup évolué. Son identité visuelle (avec une prédominance de couleurs flashy et fluorescentes) permet de le reconnaître au premier coup d’œil. Dans son salon, le joueur est toujours invité à reproduire les chorégraphiques effectuées à l’écran par la silhouette d’un danseur sur des morceaux à la mode. Au mieux vous reproduisez les mouvements à l’identique, au plus vous gagnez des points. Just Dance fait partie de ces jeux qui s’apprécient à plusieurs et sur lesquels vous pouvez compter pour animer les soirées entre amis ou en famille. Au-delà de la rigolade, il permet aussi de faire du sport. Il suffit d’enchaîner quelques morceaux pour comprendre à quel point l’exercice est physique !

Depuis quelques années, Just Dance peut se jouer sans manette puisqu’il est possible de danser avec son smartphone dans la main. C’est lui qui capte vos mouvements et détermine votre score. Bien que moins précise, l’avantage de cette méthode, c’est que jusqu’à six personnes peuvent ainsi se retrouver derrière le même écran en ayant simplement besoin de leur téléphone avec l’application gratuite Just Dance Controller pour danser.

Un groupe belge dans la playlist

Just Dance 2020 ne révolutionne pas la licence. Pour trouver des nouveautés, il faut se diriger vers la playlist avec 40 nouveaux morceaux et chorégraphies. Comme d’habitude, on retrouve un mélange entre les tubes du moment, des morceaux nostalgiques et des chansons funs et complètement décalées (cette année, il y a notamment Baby Shark !). On soulignera cette année l’arrivée de la K-Pop mais aussi du groupe belge néerlandophone K3 avec leur tube « 10.000 Luchtballonnen ». Les francophones peuvent quant à eux danser (et chanter !) sur le « Bal masqué » de la Compagnie Créole. Du côté des modes de jeu, on retrouve le mode Kids pour les plus jeunes et le mode Sweat pour celles et ceux qui veulent brûler des calories. Le mode Coop fait quant à lui son grand retour. Enfin, épisode anniversaire oblige, le mode All Stars permet de redécouvrir les meilleures chansons de Just Dance de ces dix dernières années.

Notre verdict

Pas de révolution en vue pour la saga Just Dance. Just Dance 2020 s’inscrit dans la lignée des épisodes précédents, tout en proposant un contenu solide. Avec les fêtes de fin d’année qui approchent, Just Dance 2020 reste une valeur sûre pour s’amuser et se dépenser, seul ou à plusieurs, dans son salon. (tw)

Découvrez le trailer de lancement :