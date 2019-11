Les arbres fruitiers reviennent dans nos jardins

Délaissés pendant de nombreuses années, les arbres fruitiers font leur réapparition dans les jardins belges. La production d’arbres fruitiers représente aujourd’hui 50 % du chiffre d’affaires des pépiniéristes. Et ça tombe bien, on va pouvoir commencer à les planter !

C’est une tendance qui plaît. Les Belges aiment de plus en plus avoir des fruitiers dans leur jardin. Cela leur permet d’avoir des fruits à portée de main, de savoir d’où ils viennent et de pouvoir faire leurs propres confitures, gelées ou panades pour bébé. Si les Belges apprécient le fruit, ils aiment aussi l’arbre en lui-même qui est souvent très joli.

Plutôt que de planter des thuyas, beaucoup de personnes se tournent désormais vers des haies de fruitiers. On peut en effet obtenir une jolie haie basse comestible avec des framboisiers, groseilliers, cassissiers et autres mûriers. Au-delà de l’aspect écologique, c’est aussi un retour au naturel qui est visé et une volonté de vouloir manger plus sainement.

Ce sont surtout les pommiers et les poiriers qui ont la cote chez les pépiniéristes. Et il existe de très nombreuses variétés ! La production wallonne est d’environ 50.000 arbres fruitiers par an, ce qui représenterait 30 % du marché. Au-delà des particuliers, les institutions publiques participent aussi à ce chiffre dans un but de conservation du patrimoine. De nombreuses communes distribuent d’ailleurs chaque année des fruitiers aux particuliers (voir ci-dessous) pour les inciter à planter des variétés indigènes.

Quand les planter ?

« À la Sainte Catherine, tout bois prend racine », dit le dicton. On peut donc planter ses fruitiers à partir du 25 novembre jusque mi-mars. Il faut vraiment attendre que toutes les feuilles soient tombées. Évitez toutefois les périodes de gel, les fortes pluies voire la neige.

Renseignez-vous sur les variétés de votre région pour en choisir une adaptée à votre terroir. L’arbre sera plus résistant aux maladies et aux insectes ravageurs. Attention, la plupart des fruitiers ont une pollinisation croisée, c’est-à-dire qu’il existe des pieds mâles et des pieds femelles. Il faut donc planter plusieurs arbres fruitiers ensemble.

Si vous n’avez pas un grand jardin, privilégiez les tiges basses, avec un espacement minimum de 3 ou 4 mètres entre les pommiers et les poiriers (8 à 12 mètres pour les hautes tiges), qui poussent et produisent bien un peu partout. Les cerisiers et les pruniers sont aussi des choix faciles.

Ensuite, il leur faut du soleil ! Si vous êtes débutant, n’optez pas pour les formes palissées (taillées en espalier ou en éventail). Si elles présentent des avantages, elles sont aussi plus difficiles à maintenir au fil des années.

Les arbres fruitiers ne demandent pas beaucoup de soin et nécessitent une taille douce. Demandez conseil à votre pépiniériste pour la plantation. Une fois l’arbre planté, il ne reste plus qu’à attendre. L’apparition des fruits se fait en général dès la deuxième ou troisième année.