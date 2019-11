La lumière bleue est-elle nocive pour la santé ?

En mai dernier, l’agence de sécurité sanitaire française Anses recommandait de limiter l’usage de certaines lampes LED riches en lumière bleue. Nocive pour les yeux, cette lumière perturberait également notre sommeil. Mais qu’en est-il réellement?

Qu’elle soit émise par nos écrans ou par le soleil, la lumière bleue est omniprésente. Cette lumière, qui constitue une partie du spectre de la lumière visible, peut pourtant avoir des conséquences négatives pour notre santé lorsqu’elle est émise par nos écrans ou certaines lampes.

Quel impact sur la vue ?

Parmi les maux qui lui sont reprochés, le fait de détériorer notre vue arrive en première position. Une étude publiée en 2018 dans la revue Scientific va dans ce sens. Selon des chercheurs de l’Université de Toledo, une surexposition à la lumière bleue causerait une dégénérescence maculaire, une maladie qui apparaît généralement à partir de 50 ans et qui est responsable d’un affaiblissement important de la capacité visuelle. Elle détruirait en effet petit à petit les cellules photoréceptrices de la rétine, créant des dommages que notre corps n’est pas capable de résorber. «Les cellules photoréceptrices ne se régénèrent pas», confirme un auteur de l’étude. «Quand elles sont mortes, c’est pour de bon». Des conclusions qui ne sont pas partagées par l’Académie américaine d’ophtalmologie qui affirme, de son côté, que les conditions dans lesquelles ont été réalisées l’étude ne permettaient pas d’avoir des résultats représentatifs et scientifiques. Selon elle, la nocivité de la lumière bleue pour les yeux humains n’a donc pas (encore) été prouvée.

Le sommeil perturbé

En plus de (peut-être) attaquer nos yeux, la lumière bleue a également un effet néfaste sur notre sommeil. Comme toutes les lumières, la bleue supprimerait en effet la sécrétion de mélatonine durant la nuit. Sauf qu’elle le ferait avec beaucoup plus d’intensité, selon une étude réalisée à Harvard. Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont comparé les effets de 6,5 heures d’exposition à la lumière bleue et à la lumière verte. Ils ont constaté que la lumière bleue empêchait la sécrétion de mélatonine deux fois plus longtemps que la lumière verte. Elle interférerait également plus intensément avec notre rythme du sommeil.

Un vieillissement plus rapide?

Plus récemment, une autre recherche de l’Université d’Oregon est arrivée à des résultats tout aussi inquiétants. Selon les auteurs de l’étude, l’exposition à la lumière bleue pourrait tout simplement nous faire vieillir plus rapidement. C’est en tout cas ce qu’ils ont constaté chez les drosophiles, des petits insectes plus connus sous le nom de «mouches de fruits». Exposés 12 heures par jour à une lumière bleue similaire à celle de nos écrans, ces animaux ont vu leur expérience de vie diminuer par rapport à d’autres qui vivaient dans l’obscurité totale ou qui étaient exposés à une lumière bleue filtrée. La lumière bleue aurait également endommagé les cellules de leurs yeux et de leur cerveau, alors que d’autres spectres lumineux se sont montrés beaucoup moins nocifs. «Les mouches ne sont pas des êtres humains, mais leurs cellules fonctionnent de la même manière», confiait à l’époque Jaga Giebultowicz, une des auteures de l’étude.

Pas de solution miracle

Malheureusement, il n’existe pas de solution miracle pour protéger totalement nos yeux de cette lumière. Seules plusieurs astuces vous permettront de ne pas subir le désagrément lié à l’exposition à cette lumière. La première, et la plus simple, est d’arrêter de regarder des écrans lumineux avant d’aller dormir. L’Université d’Harvard conseille de le faire deux heures avant de chercher le sommeil, notamment chez les enfants. Pour y arriver, le plus simple est de transformer sa chambre à coucher en une zone dans laquelle les écrans sont bannis. Si ce n’est pas possible, diminuez un maximum la luminosité de vos écrans d’ordinateur ou de smartphone la nuit. Pour vos lampes, optez pour des lumières rouges tamisées qui sont celles qui perturbent le moins le cycle naturel de sommeil et la production de mélatonine. Enfin, n’hésitez pas à utiliser en journée la technique que les Américains appellent du 20-20-20. Pour éviter de trop fatiguer ses yeux en regardant des écrans, il est conseillé de regarder ailleurs toutes les 20 minutes, à une distance de 20 pieds (6 mètres) pendant 20 secondes.

Clément Dormal