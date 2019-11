Trois adorables chiens à adopter

Chaque semaine, en collaboration avec l’organisation belge SHIN, Metro met en avant trois chiens à adopter.

Fara (réf. 14596)

Je ne suis pas simplement une belle Podenca, je suis aussi un amour de chien, très facile à vivre, toujours heureuse de pouvoir sortir du refuge pour une petite promenade. Je suis très sage en voiture, et au restaurant ou en terrasse, je me couche sagement. Je ne tire pas en laisse. J’adore les enfants et les câlins et je suis sûre de devenir le meilleur chien de famille que l’on puisse souhaiter. Qui va enfin me donner ma chance ? Je vous en serai immensément reconnaissante !

Sexe Femelle Age 5,5 ans Race Podenco Taille 55 cm Pelage poils courts Poids 22 kg

Rafaela (réf. 15932)

Je suis une belle demoiselle très gentille et très affectueuse. Ceux qui connaissent ma race, Mâtin espagnol, savent qu’il n’y a pas meilleur chien de garde. Personne ne pénétrera dans ma propriété sans que mes maîtres en soient avertis ! Je m’entends bien avec les autres chiens mais j’avoue que je n’aime pas les chats, lapins ou autres petits animaux… Par contre, j’adore les enfants mais comme je suis encore très jeune et un peu exubérante, il vaudrait mieux que je sois placée dans une famille avec des enfants un peu plus âgés. Vous pouvez faire ma connaissance dans ma famille d’accueil en Belgique. Je vous attends !

Sexe femelle Age 10 mois Race Mâtin espagnol Taille 60 cm Pelage Poils courts Poids 35 kg

Gitana (réf. 15046)

Je suis une superbe perle noire, je suis sociable avec tous, très affectueuse et mon rêve est de pouvoir accompagner mon maître partout. J’ai un tempérament plutôt calme mais je suis une grimpeuse chevronnée ! Une bonne et haute clôture sera donc nécessaire afin que je ne puisse pas m’enfuir. Je voudrais tant sortir enfin de cette cage au refuge, pour toujours pour donner tout mon amour à ma nouvelle famille !

Sexe Femelle Age 3 ans Race Croisé Taille 50 cm Pelage Poils courts Poids 15 kg

Vous êtes intéressé par Fara, Rafaela, Gitana, ou un autre chien de SHIN/ACE?

Regardez sur notre site web (www.shin.be/fr). Ensuite, envoyez un mail à [email protected], ou téléphonez à 0468/281.450.

Pour l’adoption de nos chiens nous demandons une contribution de 300 €. Sont inclus dans ce montant: la vaccination, la stérilisation (à partir de 6m), la puce électronique, le vermifuge, le check up médical, le traitement anti parasitaire, le passeport européen et le vol de Malaga (Espagne) vers Zaventem. Sauf explicitement indiqué autrement, tous les chiens se trouvent encore en Espagne.

Vous trouverez plus d’informations à propos de ACE-SHIN (Animal Care Espana- Spaanse Honden in Nood) en cliquant sur le lien suivant: www.shin.be/fr