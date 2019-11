Vente aux enchères: prix record pour la toute première bande dessinée Marvel

La toute première bande dessinée produite par le célèbre éditeur américain de comics Marvel a été vendue aux enchères jeudi pour 1,26 million de dollars, un record pour la maison d’édition derrière les personnages de Spider-Man, des X-Men ou des Avengers, a indiqué la maison de vente Heritage Auctions. Il s’agit du premier épisode, sorti en 1939, de la série « Marvel Comics », publiée par l’éditeur Timely Comics devenu par la suite Marvel.

« C’est une version historique d’un comics historique », a déclaré Ed Jaster, vice-président d’Heritage Auctions.

« Sans hésitation, c’est le grand-père de tous les comics Marvel, sans qui nous n’aurions pas eu toutes ces histoires et tous ces personnages », a-t-il ajouté.

Dans les années 1960, sous l’impulsion du scénariste Stan Lee, Marvel a créé des super-héros devenus aujourd’hui iconiques et dont les adaptations au cinéma trustent les box-offices du monde entier.

Cet exemplaire du N°1 de « Marvel Comics », qui est en très bon état, coûtait 10 cents en 1939.

Il devient le comics Marvel le plus cher à être vendu aux enchères, devant un « Amazing Fantasy » N°15 (la première apparition de Spider-Man) vendu 1,1 million de dollars en 2011.

Le comics le plus cher de l’Histoire reste le premier numéro d' »Action Comics » (1938), vendu 3,2 millions de dollars en 2014. Il s’agit de la première apparition de Superman.

