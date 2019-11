Une occupation socio-culturelle temporaire à l’ancien Tri postal de St-Gilles

Un espace communautaire a été inauguré vendredi soir au rez-de-chaussée de l’ancien Tri postal de Saint-Gilles, situé rue Fonsny, à côté de la gare du Midi. De 200 à 300 personnes étaient présentes en début de soirée. L’ancien Tri postal de Saint-Gilles et l’ensemble des bâtiments connexes feront l’objet d’importants travaux de réaménagement à partir de la fin de l’année 2021 en vue de devenir le nouveau siège de la SNCB, qui hébergera les différentes directions actuellement éparpillées.

Choisie à l’issue d’un appel à projets lancé conjointement par la Commune de Saint-Gilles, la Région de Bruxelles-Capitale et la SNCB, l’ASBL Communa, qui vise à favoriser l’usage transitoire des bâtiments vides, a été désignée pour mettre en oeuvre une occupation temporaire en rez-de-chaussée durant les deux années qui précéderont le début des travaux.

Devant de nombreux membres du Collège présents à l’inauguration vendredi soir, le bourgmestre Charles Picqué a soutenu que cette occupation temporaire participera à la redynamisation du quartier et constituera une nouvelle offre d’activités socio-culturelles pour ses habitants.

L’ASBL Communa a géré ces derniers mois les travaux nécessaires à l’installation dans ces quelque 1.340 m2. Une dizaine d’associations sont déjà concernées de façon plus ou moins durable par le projet.

Certaines sont actives dans le secteur de la mobilité, comme la coopérative de coursiers à vélo Molenbike, tandis que d’autres s’inscrivent dans le culturel ou l’artistique. Le lieu abritera notamment une école de danse et les préparatifs de la Zinneke parade. Il y a encore ceux appelés les « Makers ». C’est le cas de l’ASBL Superlab qui disposera d’un espace d’atelier collaboratif pour l’expérimentation et la production.

Source: Belga