Temps doux durant le week-end

Le temps sera doux durant le week-end, avec des températures oscillant entre 7 et 12 degrés, indique vendredi l’Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée. Samedi matin, le ciel sera souvent nuageux avec parfois un peu de pluie, surtout sur l’ouest du pays. L’après-midi, le temps deviendra généralement sec et des éclaircies seront possibles principalement sur la partie est du pays. Il fera assez doux avec des maxima de 7 degrés dans les Hautes-Fagnes à 10 ou 11 degrés dans le centre, et localement jusqu’à 12 degrés. Le vent sera faible à modéré d’est à sud-est. La nuit de samedi à dimanche, le temps restera sec et peu à partiellement nuageux avec des nuages de haute et moyenne altitudes. Par endroits, de la brume pourra se former. Il fera plus frais avec des minima de -1 à 5 degrés.

Dimanche, après dissipation du brouillard local, le temps sera doux et généralement sec avec des éclaircies. En cours de journée, la nébulosité augmentera depuis la France. Le mercure atteindra entre 9 et 12 degrés.

Source: Belga