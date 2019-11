Les Etats-Unis sanctionneront « les abus » de Téhéran contre les manifestants

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a invité jeudi les manifestants iraniens à transmettre aux Etats-Unis toute preuve de « répression » de la part du régime de Téhéran, assurant qu’ils « sanctionneront ces abus ». Des manifestations ont éclaté il y a près d’une semaine en Iran, quelques heures après l’annonce – en pleine crise économique – d’une forte hausse du prix de l’essence. Les autorités ont pour l’instant confirmé la mort de cinq personnes mais l’ONU a dit craindre que la répression ait fait « des dizaines » de morts.

Internet, coupé depuis plusieurs jours dans le pays, y reste largement inaccessible malgré un retour au calme apparent.

« J’ai demandé aux manifestants iraniens de nous envoyer leurs vidéos, photos et informations sur la répression du régime contre les manifestants. Les États-Unis afficheront et sanctionneront ces abus », a annoncé le secrétaire d’Etat américain sur Twitter, dans un tweet en persan, puis en anglais.

L’administration Trump a déjà imposé des sanctions draconiennes à la République islamique depuis qu’elle a claqué la porte de l’accord international sur le nucléaire iranien.

Plus tôt dans la journée, le président américain a accusé le régime iranien d’avoir bloqué internet dans le pays pour cacher « la mort et la tragédie ».

« L’Iran est devenu si instable que le régime a coupé tout le système internet pour que le grand peuple iranien ne puisse pas parler de l’énorme violence qui se passe dans le pays », a tweeté le président américain. « Ils veulent zéro transparence, en pensant que le monde ne se rendra pas compte de la mort et la tragédie que cause le régime iranien! », a-t-il ajouté.

source: Belga