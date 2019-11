La Pro League a lancé la campagne « Respect »

La Pro League, l’association des clubs professionnels de football, a lancé vendredi sa campagne « Respect ». Un spot sera diffusé sur les médias sociaux de tous les clubs de la Pro League et sera également visible lors des retransmissions en direct des matchs et dans les magazines. « Les supporters ont le pouvoir unique de créer une ambiance pendant le match qui pousse leur équipe et rassemble les tribunes », a expliqué Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League. « Nous souhaitons encourager nos fidèles fans à apporter une telle ambiance. Personne ne profite en effet d’un comportement négatif. Ni les joueurs sur le terrain, ni les collaborateurs qui assurent le bon déroulement de la rencontre et certainement pas la grande majorité des supporters qui veulent surtout profiter du match et soutenir leur équipe. »

Ce spot fait partie du plan d’action intégral de la Pro League sur les chants discriminatoires et offensants. La Pro League souhaite sensibiliser davantage à différents niveaux et promouvoir un soutien positif.

Le spot s’achève par le slogan « Le manque de respect nuit gravement au foot ».

Source: Belga