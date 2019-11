Il voulait faire le show. Il a fini à l’hôpital. Un youtubeur a répondu présent au défi de manger l’un des piments les plus forts du monde. Une très mauvaise idée !

Hugo Lara Arias est un youtubeur mexicain, suivi par plusieurs milliers d’abonnés. Prêt à tout pour faire plus de « vues », la semaine dernière, il a accepté de manger deux Habanero, l’un des piments les plus forts du monde. Chapeau sur la tête et vêtu d’une combinaison blanche, le jeune homme a croqué dans les deux piments après quelques minutes d’hésitation.

Hilares, les trois demoiselles qui l’accompagnaient n’ont pas tout de suite remarqué qu’il était en réelle souffrance. Il avait du mal à respirer et il ressentait une énorme brûlure dans la bouche. Finalement, elles lui sont venues en aide en lui donnant de l’eau, en arrêtant la caméra et en appelant une ambulance. Sa sœur a expliqué qu’il avait été pris en charge et qu’il allait bien. « Personne n’imaginait que les choses iraient si loin », a-t-elle déclaré.

Ce n’est pourtant pour la première fois que des youtubeurs se mettent en danger, avant parfois des issues fatales. L’été dernier, un vidéaste chinois a ainsi perdu la vie après avoir mangé un lézard vénéneux en live devant ses abonnés.