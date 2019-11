Une fin alternative de GOT a été filmée, mais nous ne la verrons jamais

Kristofer Hivju, alias Tormund dans “Game of Thrones”, a révélé que les équipes de la série culte ont enregistré une fin alternative à la saison 8. Malheureusement pour les fans déçus du final, celle-ci ne sera probablement jamais dévoilée au public.

Les fans de GOT se remettront-ils un jour de la fin inattendue et décevante de la série à succès d’HBO ? Rien n’est moins sûr. Dès la sortie du dernier épisode, une pétition avait même été lancée pour réécrire la fin de Game of Thrones. Or, à en croire Kristofer Hivju, l’acteur interprétant Tormund, une fin alternative existe bel et bien. Elle aurait même déjà été tournée et mise en boîte.

« Je ne sais pas si je peux vous le dire »

« On a tourné une fin alternative », a-t-il révélé au Metro UK. « C’était surtout pour le fun. Je ne sais pas bien si j’ai le droit de vous dire ça ». Malgré les interrogations du journaliste, Kristofer Hivju a tenu sa langue et n’en dira pas plus.

Il a toutefois admis avoir été lui-même surpris du script final. « Après la saison 7, j’avais mes théories, tout le casting avait ses théories, les fans avaient les leurs, … » Dans le final, « il y a eu beaucoup de choses que je n’avais pas vu venir. Il y avait l’élément de surprise qui me plaisait. »

Contacté par CNN, un porte-parole de HBO a quant à lui affirmé ne détenir aucune information concernant une fin alternative. Il a en outre laissé entendre Kristofer Hivju ne faisait que plaisanter… S’il s’agit d’une mauvaise blague, elle aura donné de faux espoirs aux millions de fans déçus!