Sam Smith agressé.e pour son look « trop féminin »

Ouvertement non-binaire, l’artiste Sam Smith est revenu.e sur un épisode marquant : une agression dont il a été victime, en raison de ses vêtements féminins, alors qu’il n’avait que 19 ans.

L’artiste britannique avait dévoilé au grand public sa non-binarité plus tôt dans l’année. Dans la foulée, iel avait annoncé son changement de pronom. « En changeant mes pronoms, expliquait-iel, j’ai senti une liberté incroyable. C’est comme si on enlevait une brique de ma poitrine ».

En effet, comme beaucoup de personnes non-binaires, Sam Smith préfère désormais le pronom neutre en anglais « they » (dont certains suggèrent la généralisation du pronom équivalent « iel » en français, contraction de « il » et « elle »).

Dans une longue interview accordée au magazine Out, Sam Smith s’est confié.e à cœur ouvert sur cette liberté retrouvée. Malheureusement, aujourd’hui encore, cette liberté a un prix. « Se sentir libre dans sa peau rime aussi avec la maltraitance et les abus », révèle Sam Smith. « Pendant longtemps, j’ai pensé que ce serait moins douloureux de faire semblant que d’être vraiment authentique. Mais aujourd’hui, je préfère être moi-même. Même si cela signifie se faire agresser pour ça. Je préfère subir toute cette merde pour pouvoir être moi-même, que de me mentir. On ne peut pas vivre comme cela », partage l’artiste.

Agressé.e à 19 ans

Les abus et les agressions, Sam Smith en a été victime, et ce déjà dans sa jeunesse. « J’avais 19 ans quand j’ai emménagé à Londres, et je me suis fait frapper », raconte-t-iel dans Out. « J’avais l’habitude de porter beaucoup de maquillage et des vêtements féminins. Je me suis fait frapper par cet homme, et depuis cela, je me suis mis à m’habiller plus simplement. C’est quand j’ai commencé à m’habiller simplement que ma carrière musicale a décollé. »

« À ce moment-là, j’ai décidé que je me sentais mieux, et plus en sécurité, quand je me rangeais du côté « homme ». Ça a aidé. Ça a aidé ma musique je suppose, parce qu’il n’y avait rien de polarisant à propos de moi dans cet album, donc je pouvais voyager dans tous ces endroits du monde qui sont très homophobes.