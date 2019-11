De l’hyperréalisme artistique à l’onirisme musical

La semaine musicale sera surtout faite de découvertes cette fois-ci, mais de très jolies découvertes. A découvrir également un art plus vrai que nature à la Boverie à Liège.

L’art plus que réaliste

Le musée de la Boverie accueille jusqu’au 3 mai 2020, l’exposition « Hyperréalisme sculpture. Ceci n’est pas un corps ». Les visiteurs peuvent y découvrir 44 œuvres de 31 artistes différents, qui montrent d’une part le champ des possibles exploré par les hyperréalistes et d’autre part, l’évolution de la représentation de l’humain au fil des années.

Après avoir voyagé en Espagne, au Mexique, en Australie ou encore aux Pays-Bas, cette exposition entièrement dédiée à la sculpture hyperréaliste, est arrivée à Liège. Elle présente à travers de nombreuses œuvres d’artistes internationaux comme Paul McCarthy, George Segal ou encore Ron Mueck un aperçu condensé de ce mouvement artistique.

L’exposition est divisée en six sections différentes. Le visiteur débute sa découverte par la section « Répliques humaines », poursuit avec « Monochrome », « Morceaux de corps », « Jeux de taille », « Réalités difformes » et enfin « Frontières mouvantes ».

Cette dernière partie est consacrée à l’hyperréalisme d’aujourd’hui et est adaptée aux nouveaux médias et aux outils numériques dont on dispose. Elle a spécialement été créée pour la version liégeoise de l’exposition. Chaque section est également agrémentée d’interviews et de vidéos.

En sculpture, la notion d’hyperréalisme est apparue dans les années 60 aux Etats-Unis. Initialement, le but était d’imiter au mieux le corps humain sous tous ses aspects, pour créer l’illusion parfaite.

Des maîtres à voir sur place

Les œuvres d’art des maîtres flamands des 15e, 16e et 17e siècles resteront accessibles encore une année dans les églises, chapelles et châteaux où elles ont été admirées de tous temps.

Le projet « Maîtres flamands in situ » permet à tout un chacun d’aller observer 45 tableaux historiques, certains cachés au public pendant des années. Les « perles cachées » se trouvent à Bruxelles, Anvers et Gand mais aussi dans d’autres villes et villages de la région.

« Nous ne connaissons bien souvent pas, en tant que Flamands, toute la richesse que renferme notre région », a expliqué la ministre flamande du Tourisme, Zuhal Demir. « Nous vivons dans le berceau d’un incroyable patrimoine artistique et culturel. »

« À la demande de nombreux visiteurs qui, en quatre mois, n’ont pas eu le temps de visiter les 45 sites, nous avons décidé de prolonger le projet d’un an », a déclaré Peter Wouters, directeur de l’assocation Openbaar Kunstbezit Vlaanderen et initiateur du projet.

Ces influences venues du Japon

Le MAS, à Anvers, accueille, jusqu’au 19 avril 2020, une nouvelle exposition « Cool Japan » où il est question de la culture visuelle japonaise et de ses influences.

« Avec des pièces historiques uniques, le MAS illustre la longue tradition à l’origine d’icônes japonaises comme Hello Kitty, Zelda et Sailor Moon, et comment l’ancien et le nouvel art japonais continuent à inspirer le monde. »

« Cool Japan » est la version anversoise d’une exposition précédemment présentée au Nationaal Museum van Wereldculturen des Pays-Bas. « Au cours de la deuxième moitié du 19e siècle, des collectionneurs – comme Max Elskamp – ont accumulé de nombreuses oeuvres d’art autour du Japon », a indiqué l’échevine de la Culture Nabilla Ait Daoud.

« Et parallèlement, nous accueillons aujourd’hui d’importants groupes de touristes japonais, notamment grâce à notre cathédrale très populaire. »

Music Maestro

C’est l’occasion de prendre une chambre à la semaine au Botanique. Ce vendredi soir, le choix devra s’y faire entre le rap grime de Giggs, « le préféré de Drake » à l’Orangerie, et le magnifique univers Post-punk-folk de Carla dal Forno à la Rotonde.

Dans cette même salle, samedi, la jeune Russe Kedr Livanskiy va nous intriguer par son électro-pop très onirique. On pointera également la présence de Kazu, le mardi 26, qui viendra en solo sans ses Blonde Redhead. Le même jour, à l’Ancienne Belgique, c’est l’Anglaise Charli XCX qui devrait attirer la foule avec tous ses tubes pop en puissance.

Mardi toujours, les White Lies viendront fêter 10 années de succès au Cirque Royal, tandis Dido, forte de ses 30 millions d’albums vendus dans le monde, pourrait faire le plein ce samedi à la Lotto Arena d’Anvers. Enfin, du côté du C12, on annonce ce vendredi soir un Boiler Room avec Re:ni, Beta Librae et Rey Colino, ainsi que Joy Orbison samedi.