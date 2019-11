Il se faisait passer pour un pilote Lufthansa afin de voyager gratuitement

Comment peut-on prendre l’avion gratuitement ? Un Indien particulièrement culotté s’est posé la question et il a mis la réponse qu’il a trouvée en pratique, en se faisant passer pour un pilote.

L’histoire est digne du film « Attrape-moi si tu peux » avec Leonardo DiCaprio dans le rôle d’un improbable (et pourtant bien réel!) imposteur. Rajan Mahbubani, un Indien de 48 ans, connaît bien le secteur de l’aéronautique. C’est un passager régulier et il parle de son passion sur les réseaux sociaux. Mais visiblement lassé de payer pour prendre l’avion, Rajan a décidé de passer à la vitesse supérieure.

Pour cela, l’homme s’est procuré en Thaïlande, un faux badge de pilote de la compagnie allemande Lufthansa mais aussi une réplique de l’uniforme que portent les pilotes de ligne. Déguisé en faux pilote et rempli d’assurance, l’Indien a réussi à plusieurs reprises à passer les contrôles de sécurité et à obtenir gratuitement un siège en classe affaires.

Mais le petit manège de Rajan Mahbubani a fini par attirer l’attention. Cette semaine, il était à l’aéroport de Delhi. Il était prêt à embarquer dans un vol à destination de Calcutta lorsqu’il a été arrêté par la police. Trouvant son comportement suspect, un employé de Lufthansa a alerté la sécurité de l’aéroport. Placé en détention, il sera jugé pour escroquerie et usurpation d’identité. Il risque jusqu’à un an de prison.

Delhi: Central Industrial Security Force (CISF) yesterday arrested one Rajan Mahbubani(in pics) for impersonating as a pilot of Lufthansa Airlines at IGI Airport. On inquiry,he disclosed that he used to shoot YouTube videos on aviation facilities&obtained fake ID card in Bangkok. pic.twitter.com/m748C5xyBZ

— ANI (@ANI) November 19, 2019