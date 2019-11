Il reçoit une amende de 100 € pour avoir donné 70 centimes à une mendiante

L’affaire fait grand bruit en France. Un homme a reçu une amende de 100 € de la part d’un agent SNCF pour avoir donné 70 centimes à une mendiante dans la gare de Toulouse.

Un nouveau cas d’excès de zèle de la part d’un agent de sécurité de la SNCF fait scandale en France. C’est un jeune homme de 31 ans qui en a fait les frais ce 20 novembre à l’intérieur de la gare Matabiau à Toulouse. Il a décidé de partager son histoire. « Une dame est venue m’accoster. Elle voulait que je lui paie à manger. À ce moment, les agents sont arrivés à notre niveau. Ils m’ont expliqué que la mendicité était interdite dans un lieu public et qu’il ne fallait pas que je donne à cette dame. Et que si je le faisais je risquais quelque chose », a raconté le trentenaire.

Il y a un concours interne du flic le plus inhumain ? 🤔Toulouse : il prend 100 euros d'amende pour avoir donné 70 centimes à une mendiante en gare Matabiau – France 3 Occitanie https://t.co/0iDDXvyPTV — Sylvie (@SylvieoooOooo) November 21, 2019

Une contravention de 100 € pour avoir donné 70 cents

Trouvant cette remarque absurde et aberrante, il a décidé de donner quelques pièces, 70 centimes, à la mendiante. L’un des agents a alors verbalisé le jeune homme qui a reçu une contravention de 100 €, une amende de 50 € pour « sollicitation de toute nature » et 50 € de frais de dossier. « Je pense qu’il s’agit d’un abus d’autorité. Je n’avais pas encore donné les pièces quand la brigade ferroviaire est intervenue. Le policier m’a demandé de ne pas le faire et j’ai refusé de lui obéir. Il s’est vengé en me verbalisant », a estimé le jeune Toulousain en décidant de médiatiser l’affaire.

La SNCF réagit et confirme

Contactée par France 3, dans un premier temps, la SNCF a confirmé la véracité de la verbalisation et l’amende de 100 €. « Sollicitation de toute nature, cela veut dire que vous n’avez pas le droit, dans un lieu public comme une gare, de solliciter les personnes présentes, même pour un sondage par exemple, sans autorisation. De plus, la mendicité est interdite dans les lieux publics. Si cette contravention a été dressée c’est qu’il y avait une bonne raison de le faire », a indiqué un porte-parole de l’entreprise ce jeudi 21.

L’amende finalement annulée

Pourtant, après que l’affaire ait été reprise aux quatre coins de la France et qu’elle ait indigné de nombreux internautes sur les réseaux sociaux, la SNCF a décidé de faire volte-face et d’annuler l’amende. La direction régionale de la SNCF de Toulouse a indiqué que l’amende allait être annulée et reconnaît « une maladresse » de la part de l’équipe de la police ferroviaire. Selon France 3, le jeune homme sera quant à lui contacté par la SNCF pour lui présenter ses excuses.