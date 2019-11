Coupe Davis – Peers et Thompson abandonnent contre Gillé et Vliegen, l’Australie l’emporte 2-1

Les Australiens John Peers (ATP 26 en double) et Jordan Thompson (ATP 160 en double) ont abandonné après un jeu contre Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gillé (ATP 47 en double) dans le troisième duel du groupe D de la Coupe Davis entre la Belgique et l’Australie, mercredi, à Madrid. La Fédération australienne a annoncé sur Twitter que Peers est blessé au poignet.

L’Australie était déjà assurée de la victoire et de la qualification en quarts de finale après les succès de Nick Kyrgios (ATP 30) sur Steve Darcis (ATP 158), 6-2, 7-6 (11/9), et d’Alex De Minaur (ATP 18) sur David Goffin (ATP 11), 6-0, 7-6. Les Australiens, qui avaient battu la Colombie 3-0 mardi, affronteront le Canada en quart de finale.

La Belgique, victorieuse 2-1 de la Colombie lundi, est deuxième du groupe. Elle conserve un petit espoir de finir parmi les deux meilleurs deuxièmes des six groupes et d’ainsi accéder aux quarts de finale.

Source: Belga