Présidentielle 2020 aux Etats-Unis – Bloomberg s’enregistre auprès de la commission électorale

L’ex-maire de New York Michael Bloomberg n’a pas annoncé de candidature à la Maison Blanche, mais il a fait un nouveau pas dans cette direction jeudi en s’enregistrant auprès de la commission électorale fédérale. Le milliardaire a déposé les papiers nécessaires à l’enregistrement d’un comité intitulé « Mike Bloomberg 2020 », a confirmé une porte-parole de la commission (FEC).

Un tel enregistrement est requis des candidats déclarés pour valider leurs dépenses de campagne, a expliqué la porte-parole, Judith Ingram. Même si un candidat n’est pas déclaré, « à partir du moment où il commence à se comporter comme un candidat, c’est la chose prudente à faire », a-t-elle indiqué à l’AFP.

Le septuagénaire, qui dirigea New York de 2002 à 2013, a fait plusieurs pas depuis deux semaines vers une candidature à l’investiture démocrate, s’enregistrant notamment comme candidat dans les Etats de l’Alabama, de l’Arkansas et du Texas.

Son site internet, mikebloomberg.com, est aussi présenté comme « payé par Mike Bloomberg 2020 ».

Il avait assuré il y a 10 jours être « proche » de prendre une décision définitive.

S’il se décidait, son immense fortune – quelque 50 milliards de dollars – ferait de lui un candidat apte à chambouler la course, encore très ouverte avec 17 candidats prêts à défier Donald Trump en novembre 2020.

Des conseillers de M. Bloomberg ont indiqué qu’en cas de candidature, il ne ferait probablement pas campagne dans les quatre Etats qui voteront pour les primaires dès février, mais commencerait avec la quinzaine d’Etats – dont la Californie et le Texas, les plus peuplés – qui voteront le 3 mars pour le « Super Tuesday ».

source: Belga