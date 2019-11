Le torchon brûle entre Yann Barthès et « Valeurs actuelles »

Cela tire à balles réelles entre Yann Barthès, l’animateur star de l’émission « Quotidien » et « Valeurs actuelles », hebdomadaire ancré très à droite. Le dernier numéro du journal a consacré un dossier de 12 pages sur l’émission de TMC, qui a décidé de partager gratuitement le tout.

Cette semaine, « Valeurs actuelles » affichait Yann Barthès en une de son journal, lui consacrant par la même occasion un dossier de 12 pages, intitulé « La tyrannie des bien-pensants ». Cette enquête à charge sur l’émission « Quotidien » fustige le modus operandi de l’émission de TMC, estimant qu’elle use de manipulations pour faire de la propagande, pour humilier et pour diffuser des fake news.

Match de ping-pong entre les deux médias

La réponse de Yann Barthès ne s’est pas faite attendre, puisqu’il a décidé de partager gratuitement ce dossier sur Instagram: « Gardez vos 5,50 euros. Demain n’achetez pas le journal d’extrême droite Valeurs Actuelles et lisez GRATOS le dossier bidon qu’il nous consacre dès aujourd’hui. Et vive les bien-pensants. Bisous. »

La direction de « Valeurs actuelles » a saison la balle au bond, publiant une vidéo qui dénonce cette diffusion, portant atteinte à une oeuvre intellectuelle et demandant le soutien de ses lecteurs et sympathisants: « Alors maintenant on va vous demander de nous aider, soutenez-nous, et faites savoir ce scandale, on ne peut pas tolérer que quelqu’un se sente au-dessus des lois. »

🔴 Vexée, l'émission @Qofficiel publie illégalement un dossier de Valeurs gênant pour elle.

▶️ Or c'est un délit, une atteinte à une œuvre intellectuelle.

✅ Tout savoir sur les méthodes de l'émission, jeudi en kiosque ou sur : https://t.co/OuyuLnptB2

⬇️⬇️ Avec @geoffroylejeune pic.twitter.com/oxVTJmUQG0 — Valeurs actuelles ن (@Valeurs) November 20, 2019

« Quotidien » a fini par faire machine arrière, en supprimant le lien dans sa story Instagram pour obtenir le dossier gratuitement en PDF. L’hebdomadaire, détenu par le groupe Valmonde, a décidé d’engager une procédure judiciaire pour faire condamner cette pratique jugée illégale et comme une « grave atteinte aux droits d’auteur commise par les équipes de « Quotidien » ».