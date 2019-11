Kohlschreiber bat le Chilien Jarry, qualifie l’Allemagne et élimine la Belgique en Coupe Davis

L’Allemand Philipp Kohlschreiber (ATP 79) a battu le Chilien Nicolas Jarry (AT 77) en deux sets jeudi dans le dernier match du groupe C de la Coupe Davis. Ce résultat est synonyme d’élimination pour la Belgique, qui ne peut plus revendiquer une des deux places de meilleurs deuxièmes de groupe. Pour l’Allemagne, cette victoire – alors qu’il reste un simple et un double à jouer contre le Chili – est suffisante pour terminer première du groupe. Mercredi, l’équipe belge a été battue 2-1 par l’Australie. En simple, Nick Kyrgios (ATP 30) a battu Steve Darcis (ATP 158), 6-2, 7-6 (11/9), et Alex De Minaur (ATP 18) s’est joué de David Goffin (ATP 11), 6-0, 7-6. En double, John Peers (ATP 26 en double) et Jordan Thompson (ATP 160 en double) ont abandonné après un jeu contre Joran Vliegen (ATP 39 en double) et Sander Gillé (ATP 47 en double).

En quarts, l’Allemagne défiera le vainqueur du duel entre la Grande-Bretagne et le Kazakhstan. Deuxième du groupe, l’Argentine peut encore figurer parmi les deux meilleurs deuxièmes qui se qualifient pour les quarts. Les Argentins et la Russie, deuxième du groupe B, présentent un meilleur bilan que les Belges, ce qui signifie que les hommes de Johan Van Herck sont déjà éliminés.

Source: Belga