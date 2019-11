Jupiler Pro League – L’Antwerp se joue de La Gantoise lors du match en retard de la 5e journée

L’Antwerp a imposé sa loi au Bosuil jeudi soir lors d’un match d’alignement de la 5e journée de Pro League. Les Anversois se sont imposés 3-2 face à Gand pour ce qui était un duel de haut de classement. Grâce à cette victoire, le matricule n°1 remonte à la 4e place de Pro League avec 27 points. La Gantoise en compte un de plus et occupe la 2e place à cinq points du leader, le Club de Bruges. L’Antwerp a montré de bonnes intentions dès les premières minutes mais pourtant, c’est Gand qui a marqué en premier dans ce match. Servi dans la profondeur par Jonathan David, Roman Yaremchuk a évité la sortie de Sinan Bolat d’un joli ballon piqué pour faire 0-1 après 21 minutes.

Les hommes de Laszlo Bölöni n’ont pas mis bien longtemps pour faire 1-1. Une égalisation dont le mérite revient à Dieumerci Mbokani. L’attaquant congolais a arraché le ballon des pieds gantois aux 20 mètres avant d’écarter sur le flanc gauche et de répondre présent dans les seize mètres en reprenant le cuir d’une superbe demi-volée (25e). Huit minutes plus tard, les Anversois renversaient déjà la rencontre sur un penalty de Lior Refaelov obtenu suite à une faute de main d’Owusu (33e).

Dès le début de la seconde mi-temps, Mbokani s’est chargé de placer les siens dans un fauteuil. Servi par Ivo Rodrigues pour placer un coup de tête facile au fond des filets (48e), le buteur anversois en a profité pour marquer son 13e but en Pro League cette saison et creuser l’écart en tête du classement des buteurs.

Un véritable coup de massue pour Gand qui n’a pas vraiment inquiété Bolat jusqu’aux arrêts de jeu. Jonathan David est alors parvenu à piéger la défense anversoise en réclamant un penalty inexistant avant de profiter de la confusion pour faire 3-2 (90e+4). Un but qui ravivera les espoirs des Buffalo’s dans les ultimes instants mais qui se révèlera finalement trop tardif.

Vendredi soir, la 16e journée de Pro League s’ouvre avec un duel entre le Club de Bruges et Ostende.

Source: Belga