Dirk Van Saene et Christian Wijnants grands gagnants des Belgian Fashion Awards

Les troisièmes Belgian fashion Awards ont été décernés jeudi soir à Anvers. Dirk Van Saene a remporté le prix du jury pour l’ensemble de sa carrière. Christian Wijnants a été élu Designer de l’année et le label pour hommes Namacheko talent émergent de l’année. Les Belgian Fashion Awards sont organisés à l’initiative de Knack Weekend, Le Vif Weekend, Flanders DC (Flanders District of Creativity), MAD, Home of Creators et WBDM (Wallonie-Bruxelles Design Mode).

Des prix sont décernés dans sept catégories, et récompensent à la fois les créateurs et des personnes oeuvrant en coulisses.

Ainsi, le prix du professionnel de l’année est allé à un non-designer, à savoir le photographe et directeur artistique Pierre Debusschere.

Sofie D’Hoore et Chantal Spaas ont été élues entrepreneuses de l’année et le label masculin streetwear Arte marque fashion de l’année.

Les jeunes talents sont également mis à l’honneur. Sept candidats issus de sept écoles ont ainsi reçu le prix de l’étudiant le plus prometteur : Bart Lapere, Dominique Rocour, Eve Delperdange, Maria Ossaba, Quinten Mestdagh, Samuel Quertinmont et Thurel Thonet.

En plus de sept prix principaux, deux prix supplémentaires sponsorisés ont été remis. Le bureau de communication UPR a décidé d’offrir des services de communication d’une valeur de 10.000 euros à Florence Cools et Artur Tadevosian. Le Musée Mode et Dentelle a de son côté acheté une silhouette de Namacheko pour compléter sa collection.

Source: Belga